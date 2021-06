“Green pass non basta, viaggiate dopo due dosi di vaccino”, l’appello dell’esperto (Di domenica 27 giugno 2021) ”Io ritengo che il Green pass sia importante, è stato giusto introdurlo e ci garantirà una estate più serena. Tutto questo premesso, perché sia chiaro che è uno strumento utile ma non infallibile, un auspicio ce l’ho” e ”spero decisamente che chi si mette in viaggio, soprattutto i ragazzi, lo faccia solo dopo avere concluso il percorso vaccinale, prima e seconda dose, visto che abbiamo capito che con la variante Delta la completa copertura è maggiormente efficace”. Lo dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’ Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico da inizio pandemia. ”I giovani italiani che viaggeranno in mezza ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) ”Io ritengo che ilsia importante, è stato giusto introdurlo e ci garantirà una estate più serena. Tutto questo premesso, perché sia chiaro che è uno strumento utile ma non infallibile, un auspicio ce l’ho” e ”spero decisamente che chi si mette in viaggio, soprattutto i ragazzi, lo faccia soloavere concluso il percorso vaccinale, prima e seconda dose, visto che abbiamo capito che con la variante Delta la completa copertura è maggiormente efficace”. Lo dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’ Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico da inizio pandemia. ”I giovani italiani che viaggeranno in mezza ...

