F1, GP Stiria 2021. Max Verstappen favorito, ma l’ipotesi pioggia è concreta. La Ferrari boccheggia (Di domenica 27 giugno 2021) Alle ore 15.00 di oggi si disputerà il Gran Premio di Stiria, ottavo round del Mondiale di Formula Uno. Si correrà sul tracciato di Spielberg dove, peraltro, è previsto un double header, il cui primo atto vedrà scattare in prima fila i duellanti per il titolo iridato, peraltro nello stesso ordine della classifica generale. Il leader del campionato, Max Verstappen, partirà dalla pole position seguito da Lewis Hamilton, che per la verità ha beneficiato della penalità inflitta al compagno di squadra Valtteri Bottas nella giornata di venerdì, dopo che il finlandese ha perso il controllo della sua Mercedes in pit-lane nelle prove libere del pomeriggio. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Alle ore 15.00 di oggi si disputerà il Gran Premio di, ottavo round del Mondiale di Formula Uno. Si correrà sul tracciato di Spielberg dove, peraltro, è previsto un double header, il cui primo atto vedrà scattare in prima fila i duellanti per il titolo iridato, peraltro nello stesso ordine della classifica generale. Il leader del campionato, Max, partirà dalla pole position seguito da Lewis Hamilton, che per la verità ha beneficiato della penalità inflitta al compagno di squadra Valtteri Bottas nella giornata di venerdì, dopo che il finlandese ha perso il controllo della sua Mercedes in pit-lane nelle prove libere del pomeriggio. Il ...

