Esposto di Manfredonia Nuova sull' ncendio del 22 giugno presso il sito ex Enichem

(Di domenica 27 giugno 2021) ... come avrebbe denunciato il sindaco di Monte Sant' Angelo,Pierpaolo d'Arienzo, in una missiva indirizzata a diverse Istituzioni locali, citata dal quotidiano on line "ilsipontino.net". Nella stessa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esposto Manfredonia

ilsipontino.net

Premesso quanto sopra, l'associazioneNuova chiede alle SS. LL., ciascuna per le proprie competenze, di attivarsi per: verificare l'effettiva tipologia dei rifiuti bruciati e di quelli ...Sulla base di queste proposte differenti noi dialogheremo nei prossimi giorni, tanto a livello regionale quanto a livello nazionale, proprio per le ragioni che ho fin qui'. A, ...Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia PEC: prot.procura.foggia@giustiziacert.it Al Signor Prefetto della Provincia di Foggia PEC: protocollo.preffg@pec.interno.it Al Com ...Questa volta siamo a Manfredonia (Foggia) dove ci segnalano questo ristorante “La Locanda del Torrione” che si è ispirato nei dettagli al mondo di “InchiostroDiPuglia”. I menù digitali sui porta tovag ...