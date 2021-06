Elezioni in Francia, flop per Marine Le Pen, male anche Macron: il primo partito è quello degli astenuti (Di domenica 27 giugno 2021) flop per ed alle Elezioni regionali francesi segnate da un livello record di astensionismo, mentre volano i Républicains e l' unione di gauche ed ecologisti . A meno di un anno dalle presidenziali del ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021)per ed alleregionali francesi segnate da un livello record di astensionismo, mentre volano i Républicains e l' unione di gauche ed ecologisti . A meno di un anno dalle presidenziali del ...

