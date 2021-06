Comune di Livorno e Inps per un progetto pilota sulla digitalizzazione del TFR dei dipendenti pubblici (Di domenica 27 giugno 2021) La digitalizzazione, la formazione dei dipendenti ed una macchina amministrativa orientata ad un sempre maggiore ruolo di coordinamento informatico delle procedure soprattutto laddove implichino la partecipazione di più enti istituzionali marcano la capacità di costruire il profilo di una nuova Pubblica Amministrazione.Il progetto sperimentale che Inps e Comune di Livorno hanno avviato si inserisce a pieno titolo in questa visione. Sino ad oggi il TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti pubblici – tipica fase prepensionistica – viene gestito ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 27 giugno 2021) La, la formazione deied una macchina amministrativa orientata ad un sempre maggiore ruolo di coordinamento informatico delle procedure soprattutto laddove implichino la partecipazione di più enti istituzionali marcano la capacità di costruire il profilo di una nuova Pubblica Amministrazione.Ilsperimentale chedihanno avviato si inserisce a pieno titolo in questa visione. Sino ad oggi il TFR (trattamento di fine rapporto) dei– tipica fase prepensionistica – viene gestito ...

iltirreno : Debiti per oltre duecento mila euro con il Comune per affitti e utenze. Ecco cosa succederà alla società se non sal… - IlTelegrafo : 'Enriques, ci sono le sedi del Comune' - TirrenoLivorno : ?? AMARANTO. Debiti per oltre duecento mila euro con il Comune per affitti e utenze. Ora la società avrà due mesi p… - losservcom : ??Giovedì 1 luglio presentazione bando micro-innovazione, dalle ore 10.00 sul canale YouTube del Comune di Livorno. - LivornoPress : Forasacchi Livorno, 'situazione insostenibile', su -