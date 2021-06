Chiesa sicuro: «Voglio affrontare Cristiano Ronaldo ai quarti» (Di domenica 27 giugno 2021) Chiesa sfida Ronaldo: «Voglio lui ai quarti di finale». Le dichiarazioni dell’esterno dell’Italia Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di beIn Sports dopo Italia-Austria. Queste le sue dichiarazioni. EMOZIONI – «È una bellissima sensazione giocare per la mia Nazione in questo torneo e lo è anche segnare. Non posso descrivere in parole quello che sto provando ora. È solo stupendo essere qui». GOL – «Sono stato tranquillo, rilassato e concentrato». BELGIO O PORTOGALLO – «Sono due grandi squadre. Mi piacerebbe che passasse Cristiano perché sarebbe bello affrontarlo ai ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021)sfida: «lui aidi finale». Le dichiarazioni dell’esterno dell’Italia Federicoha parlato ai microfoni di beIn Sports dopo Italia-Austria. Queste le sue dichiarazioni. EMOZIONI – «È una bellissima sensazione giocare per la mia Nazione in questo torneo e lo è anche segnare. Non posso descrivere in parole quello che sto provando ora. È solo stupendo essere qui». GOL – «Sono stato tranquillo, rilassato e concentrato». BELGIO O PORTOGALLO – «Sono due grandi squadre. Mi piacerebbe che passasseperché sarebbe bello affrontarlo ai ...

