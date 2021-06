Belgio-Portogallo, i diffidati delle due Nazionali in vista del quarto di finale con l’Italia (Di domenica 27 giugno 2021) Archiviata la pratica Austria, l’Italia di Roberto Mancini sta già pensando alla prossima sfida di Euro 2020, ovvero al quarto di finale che la opporrà alla vincente del match tra Belgio e Portogallo. Il prossimo turno per gli azzurri sarà davvero ostico e, con ogni probabilità, rappresenterà il primo vero banco di prova nella competizione. In vista di questa gara il Belgio presenta un solo calciatore nella lista dei diffidati, Thorgan Hazard, mentre il Portogallo sarà Ruben Dias a dover prestare maggiore attenzione per evitare di saltare ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Archiviata la pratica Austria,di Roberto Mancini sta già pensando alla prossima sfida di Euro 2020, ovvero aldiche la opporrà alla vincente del match tra. Il prossimo turno per gli azzurri sarà davvero ostico e, con ogni probabilità, rappresenterà il primo vero banco di prova nella competizione. Indi questa gara ilpresenta un solo calciatore nella lista dei, Thorgan Hazard, mentre ilsarà Ruben Dias a dover prestare maggiore attenzione per evitare di saltare ...

