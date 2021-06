Asia Argento ricorda Anthony Bourdain: “Mi manchi ogni giorno” (Di domenica 27 giugno 2021) Asia Argento ricorda Anthony Bourdain su Instagram con una serie di scatti e video che raccontano la loro storia d’amore. Un legame intenso, terminato nel modo più tragico con il suicidio del noto chef che si è tolto la vita nel giugno del 2018 mentre si trovava a Kaysersberg in Francia per girare le nuove puntate del suo show Parts Unknown. Bello, ribelle e talentuoso, Anthony all’epoca stava vivendo una storia d’amore bellissima con Asia Argento. Un legame forte, spezzato da un gesto a cui la stessa attrice non è mai riuscita a dare una spiegazione. ... Leggi su dilei (Di domenica 27 giugno 2021)su Instagram con una serie di scatti e video che raccontano la loro storia d’amore. Un legame intenso, terminato nel modo più tragico con il suicidio del noto chef che si è tolto la vita nel giugno del 2018 mentre si trovava a Kaysersberg in Francia per girare le nuove puntate del suo show Parts Unknown. Bello, ribelle e talentuoso,all’epoca stava vivendo una storia d’amore bellissima con. Un legame forte, spezzato da un gesto a cui la stessa attrice non è mai riuscita a dare una spiegazione. ...

