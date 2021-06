Arezzo | nonno sbaglia nipotina al nido e se ne accorge solo a casa

Leggi su ck12

(Di domenica 27 giugno 2021) L’anziano uomo, una volta rientrato a, si è accorto dello scambio e ha riportato indietro la bambina. Il Comune diha aperto l’iter disciplinare per il personale del. (Photo by Brent Stirton/Getty Images)Succede ad, dove unha preso la bambinata ale se ne è accortouna volta rientrato a. Ora il Comune ha aperto un iter disciplinare per il personale del, responsabile di aver affidato nelle manite un minore. Leggi anche -> ...