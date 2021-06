Addio a Giangavino Sulas | il giornalista è morto a 77 anni

(Di domenica 27 giugno 2021) Il mondo del giornalismo è in lutto dopo che è arrivata la tragica notizia della morte di. Da sempre uno dei volti noti dei canali Mediaset, ilera diventato una colonna portante di Quarto Grado. L’è avvenuto all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo dove era ricoverato da qualche giorno per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Purtroppo, dopo una lunga battaglia, la malattia ha avuto la meglio. Tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo a ricordare la persona che era, tra tutti Barbara d’Urso e Gianluigi Nuzzi....

Giornalismo in lutto: addio Giangavino Sulas, inviato di Oggi e volto di Quarto grado - #quartogrado non sarà mai più lo stesso senza di te! Addio Giangavino!!!! Ci mancherai tantissimo! - Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Giangavino Sulas - Addio a Giangavino Sulas, signore della cronaca - Addio a Giangavino Sulas, il nostro collega ci ha lasciati a 77 anni. Il ricordo del direttore di Oggi Umberto

Lutto perSulas: il messaggio di Gianluigi Nuzzi e l'di Quarto Grado La notizia della scomparsa del giornalista sardo ha colpito nel profondo la redazione di Quarto Grado, in cui ...Sulas Inviato di punta del settimanale "Oggi ",Sulas seguiva principalmente la cronaca nera. Tra i casi di cui si è occupato, il delitto di Meredith Karcher, quello di ...L'omaggio del fotografo Maurizio Minardi al giornalista scomparso la scorsa notte: "Conosceva nel profondo la cronaca nera e cercava di spiegarla a tutti" ...ella notte fra giovedì 24 e venerdì 25 giugno, si è spento Gian Gavino Sulas . Per chi voleva imparare questo mestiere, andare a scuola da Sulas era come fare il liceo, l’università e il master. Egli ...