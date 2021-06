Tour de France 2021 | Vincenzo Nibali | “Sensazioni positive e condizione buona Volevo essere davanti e ci sono riuscito”

(Di sabato 26 giugno 2021) Ottimo inizio dideper, autore di unaprestazione in occasione della prima frazione di 197,8 km da Brest a Landerneau. Il corridore siciliano della Trek-Segafredo ha tenuto il passo dei migliori anche nei tratti più duri, evidenziando unain crescita rispetto alle ultime settimane con l’obiettivo di guadagnarsi la convocazione per Tokyo. “Ogni anno aldecitante cadute, perché lo stress è molto alto e i corridori vogliono stare. ...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - ilpost : La caduta dei corridori al Tour de France, a causa del tifo a bordo strada - Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE INZIA COL BOTTO: ALAPHILIPPE IN GIALLO! ??????????? #Alaphilippe #EurosportCICLISMO #TDF2021 - bluiallis : RT @Corriere: Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - andreastoolbox : Tour de France, maxi caduta causata da una spettatrice. FOTO | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Nessuna frattura per Chris Froome dopo la caduta nel finale della prima tappa delde2021. A comunicarlo la squadra del campione britannico, giunto al traguardo di Landerneau con circa un quarto d'ora di ritardo dal vincitore Alaphilippe. La Israel Start - Up Nation ha ...Rovinosa caduta nella prima tappa deldeda Brest a Landerneau. A quarantacinque chilometri dall'arrivo, una spettatrice si è sporta un po' troppo sulla strada per mostrare un cartello al momento del passaggio del gruppo. Il ...Ottimo inizio di Tour de France 2021 per Vincenzo Nibali, autore di una buona prestazione in occasione della prima frazione di 197,8 km da Brest a Landerneau. Il corridore siciliano della Trek-Segafre ...Lo spagnolo è rimasto coinvolto nell'episodio provocato da un cartello esposto in maniera molto imprudente da una tifosa.