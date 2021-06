Tennis, WTA Eastbourne 2021: Ostapenko supera Kontaveit e conquista il torneo (Di sabato 26 giugno 2021) Jelena Ostapenko è la nuova reginale del torneo WTA di Eastbourne. Sull’erba britannica la Tennista lettone ha conquistato il suo quarto titolo della carriera (il primo su questa superficie), superando nell’ultimo atto l’estone Anett Kontaveit con un doppio 6-3 in poco più di un’ora. La numero 43 del mondo non vinceva un torneo da quello in Lussemburno nell’ottobre 2019 e si presenta a Wimbledon tra le outsider di lusso. Partenza sprint di Ostapenko, che strappa il servizio all’avversaria nel terzo e quinto game, portandosi in vantaggio ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Jelenaè la nuova reginale delWTA di. Sull’erba britannica lata lettone hato il suo quarto titolo della carriera (il primo su questa superficie),ndo nell’ultimo atto l’estone Anettcon un doppio 6-3 in poco più di un’ora. La numero 43 del mondo non vinceva unda quello in Lussemburno nell’ottobre 2019 e si presenta a Wimbledon tra le outsider di lusso. Partenza sprint di, che strappa il servizio all’avversaria nel terzo e quinto game, portandosi in vantaggio ...

Advertising

STnews365 : WTA Eastbourne, trionfa Jelena Ostapenko. Quarto torneo vinto nel circuito maggiore dopo oltre un anno e mezzo di a… - STnews365 : WTA Bad Homburg, trionfo di Angelique Kerber. Tredicesimo torneo vinto nel circuito maggiore dopo tre anni di digiu… - sportface2016 : #WTAEastbourne 2021: #Ostapenko batte #Kontaveit in due set e conquista il titolo - leopnd1 : @JelenaOstapenk8 conquista il torneo di Eastbourne battendo in finale Anett Kontaveit con un doppio 6-3 e diventa l… - Kenmckinnon9 : RT @SuperTennisTv: ???? @JelenaOstapenk8 si impone su Kontaveit per 6-3 6-3 e conquista il #WTA di Eastbourne! 4° titolo?? in carriera #tenn… -