Nascondeva in cantina 8 chili di marijuana | 36enne ai domiciliari a Marano

(Di sabato 26 giugno 2021) I Carabinieri della sezione operativa di(Napoli) hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio F.S:,del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato in una cantinola ben 24 buste contenenti complessivamente 8digià essiccata e pronta per lo smercio. Con lo stupefacente, è stato trovato anche un kit per il confezionamento delle dosi che, immesse sul mercato, avrebbero fruttato oltre 60mila euro. F.S. è stato sottoposto aiin attesa di giudizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nascondeva cantina

Il Denaro

Q si, disseminava "pillole di saggezza", poi parlava come una Sibilla: un'invasione di ... all'età di sei anni? Tu e tuo fratello entraste in un edificio vuoto per la finestra della...... Ioppolo: "Gesto criminale" ? Prosieguo all'operazione "Requiem": nell'ambulanza35 ... Ore 19.00 " Visita guidata della, dall'uva alla bottiglia; Ore 19:30 " Degustazione guidata dei ...I Carabinieri della sezione operativa di Marano (Napoli) hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio F.S:, 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione dom ...MARANO – I carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Schiattarella, 36enne del posto già noto alle ffoo. Durante una p ...