Liberazione di Macerata: la giunta di destra 'taglia' il saluto dell'Anpi (Di sabato 26 giugno 2021) La cerimonia della "Liberazione di Macerata" è diventata un caso politico ma che ha già avuto dei precedenti, soprattutto nelle città amministrate dalla destra che cercano spesso di ostacolare tali ... Leggi su globalist (Di sabato 26 giugno 2021) La cerimoniaa "di" è diventata un caso politico ma che ha già avuto dei precedenti, soprattutto nelle città amministrate dallache cercano spesso di ostacolare tali ...

77° anniversario della Liberazione di Macerata MACERATA - Mercoledì, 30 giugno 2021, Macerata celebra il 77° anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo. Era infatti il 30 giugno 1944 quando i partigiani del gruppo Bande Nicolò entrarono per primi nel territorio ...

"Non sanno nemmeno cosa sia l’Anpi" "Non ci sono spiegazioni, ma dal punto di vista dell’Anpi c’è una valutazione negativa di tutto quello che sta accadendo. Fare una cerimonia istituzionale non so cosa significhi visto che noi, oltre a ...

