Isorella, donna protesta per rumore: agricoltore spara contro casa sua

Brescia - Un agricoltore di 42 anni è stato denunciato perché nella notte tra venerdì e sabato ha esploso alcuni colpi di fucile verso le finestre di un'abitazione, a Isorella, nel Bresciano.

Isorella, donna protesta per rumore: agricoltore spara contro casa sua

Un agricoltore di 42 anni è stato denunciato perché nella notte ha esploso alcuni colpi di fucile verso le finestre di un'abitazione. L'episodio è accaduto a Isorella, in provincia di Brescia. L'uomo, frequentatore di un bar della zona, ha sparato in direzione dell'appartamento di una donna che aveva più volte denunciato gli schiamazzi e i rumori molesti.

