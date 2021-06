Indagine sul potere dello sport, più forte anche delle ideologie (Di sabato 26 giugno 2021) "Nessuna espressione dello spirito umano, dalle religioni alle ideologie politiche, ha potuto contare nella storia su un seguito così esteso e pervasivo come quello oggi raggiunto dai grandi eventi sportivi – Giochi Olimpici e Coppa del Mondo di calcio in primis – e da alcuni grandi campioni, come la partecipazione globale al lutto per le morti di Kobe Bryant e Diego Armando Maradona ha recentemente dimostrato”. Eccolo qui, dichiarato nella prefazione dell’autore, il perché di Moris Gasparri, Il potere della vittoria. Dagli agoni omerici agli sport globali (Salerno Editrice, 2021). Tanti autori raccontano ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) "Nessuna espressionespirito umano, dalle religioni allepolitiche, ha potuto contare nella storia su un seguito così esteso e pervasivo come quello oggi raggiunto dai grandi eventiivi – Giochi Olimpici e Coppa del Mondo di calcio in primis – e da alcuni grandi campioni, come la partecipazione globale al lutto per le morti di Kobe Bryant e Diego Armando Maradona ha recentemente dimostrato”. Eccolo qui, dichiarato nella prefazione dell’autore, il perché di Moris Gasparri, Ildella vittoria. Dagli agoni omerici agliglobali (Salerno Editrice, 2021). Tanti autori raccontano ...

