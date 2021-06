Gran Bretagna: Hancock si è dimesso dopo lo 'scandalo rosa' (Di sabato 26 giugno 2021) l ministro della Sanità britannico lascia a causa della 'violazione delle norme sul distanziamento ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 giugno 2021) l ministro della Sanità britannico lascia a causa della 'violazione delle norme sul distanziamento ...

Advertising

borghi_claudio : @chedisagio Scusa eh, ma non trovi anche tu una LIEVISSIMA illogicità nella narrazione? Prima c'era la Gran Bretag… - Tg3web : Focolaio sull'isola di Maiorca con almeno 700 studenti contagiati ad un concerto, tremila in quarantena. Dalla Gran… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - zazoomblog : Covid: la variante Delta fa schizzare i casi in Gran Bretagna record di morti in Russia - #Covid: #variante #Delta… - Salepepe15 : RT @ItalianPolitics: ESTERI. La Danimarca ha approvato una legge secondo cui i richiedenti asilo e #migranti dpvranno essere gestiti in un… -