Good Girls: la serie è stata cancellata dopo quattro stagioni (Di sabato 26 giugno 2021) La serie Good Girls, con star Christina Hendricks, è stata cancellata dopo quattro stagioni, i produttori non hanno trovato un accordo con Netflix. Good Girls, la serie prodotta per NBC distribuita in Italia grazie a Netflix, è stata cancellata dopo quattro stagioni. I produttori non sono riusciti a ottenere un accordo con la piattaforma di streaming per quanto riguarda l'eventuale produzione di una quinta stagione.. La ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 giugno 2021) La, con star Christina Hendricks, è, i produttori non hanno trovato un accordo con Netflix., laprodotta per NBC distribuita in Italia grazie a Netflix, è. I produttori non sono riusciti a ottenere un accordo con la piattaforma di streaming per quanto riguarda l'eventuale produzione di una quinta stagione.. La ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Good Girls: la serie è stata cancellata dopo quattro stagioni - reberavka : ditemi che non hanno davvero cancellato good girls - italiansubs : CANCELLAZIONE – Niente miracolo per Good Girls! - oneokrvck : noooo in che senso hanno cancellato good girls piango - bea_procopioo : HANNO CANCELLATO GOOD GIRLS DA NBC. E MO COME VIVO? #GoodGirls #nbcgoodgirls -

Good Girls: la serie è stata cancellata dopo quattro stagioni

La serie Good Girls, con star Christina Hendricks, è stata cancellata dopo quattro stagioni, i produttori non hanno trovato un accordo con Netflix. Good Girls, la serie prodotta per NBC distribuita in Italia grazie a Netflix, è stata cancellata dopo quattro stagioni. I produttori non sono riusciti a ottenere un accordo con la piattaforma di streaming per quanto riguarda l'eventuale produzione di una quinta stagione.

