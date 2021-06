Euro 2020 | Galles-Danimarca 0-4 | i danesi si qualificano per i quarti VIDEO GOL HIGHLIGHTS

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - Open_gol : La nazionale italiana resta divisa e trova una soluzione di compromesso: in ginocchio solo se lo faranno gli avvers… - Adnkronos : #Euro 2020, Saviano spiega perché “è importante inginocchiarsi”. - STnews365 : Euro 2020, ct Svezia: 'Fantastico rendere felici le persone'. Parla Janne Andersson, prima dell'ottavo con l'Ucrain… - LaStampa : Euro 2020: a Wembley Italia-Austria, segui la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Tuttosport

La Danimarca è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale di. Ad Amsterdam i biancorossi di Hjulmand hanno battuto il Galles 4 - 0 nell'incontro valido per gli ottavi. Grande protagonista Dolberg, a segno nel primo tempo (27') e ad inizio ripresa (48')...Cade su Marco Verratti, come previsto alla vigilia, la scelta di Roberto Mancini per il centrocampo azzurro in campo nell'ottavo di, contro l'Austria, a Wembley. Nelle formazioni ufficiali, il centrocampista del Psg e' schierato con Jorginho e Barella, mentre Locatelli è in panchina. In difesa, Di Lorenzo a destra per l'...LIVE Italia-Austria, con aggiornamenti in tempo reale sul secondo ottavo di finale di EURO 2020 che va in scena a Wembley ...Alle 21:00 a Wembley, Londra, si gioca l'atteso ottavo di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria. Ecco le scelte dei due allenatori. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, ...