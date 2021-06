Dalla Spagna sicuri: Vinales rompe con Yamaha e nel 2022 correrà con l'Aprilia (Di sabato 26 giugno 2021) Una notizia clamorosa arriva nelle ultime ore Dalla Spagna e scuote la MotoGP: secondo DAZN.es e secondo il quotidiano AS, lo spagnolo Maverick Vinales sarebbe in procinto di risolvere il contratto ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 giugno 2021) Una notizia clamorosa arriva nelle ultime oree scuote la MotoGP: secondo DAZN.es e secondo il quotidiano AS, lo spagnolo Mavericksarebbe in procinto di risolvere il contratto ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna sicuri: Vinales rompe con Yamaha e nel 2022 correrà con l'Aprilia Una notizia clamorosa arriva nelle ultime ore dalla Spagna e scuote la MotoGP: secondo DAZN.es e secondo il quotidiano AS, lo spagnolo Maverick Vinales sarebbe in procinto di risolvere il contratto con la Yamaha con un anno di anticipo. E lo ...

Vinales scuote la MotoGP, rumor shock: potrebbe lasciare Yamaha Un rumor insistente proveniente dalla Spagna scuote stasera la MotoGP. Se fosse vero potrebbe essere una bomba di mercato . Secondo le testate AS e Dazn Spagna, Maverick Vinales potrebbe separarsi consensualmente dalla Yamaha a ...

