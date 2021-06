Vela | a Palermo il mondiale paralimpico Hansa

(Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - Sarà la sezione didella Lega Navale Italiana a ospitare ildiparalimpica2021. Battute le altre candidate francesi e inglesi, dal 2 al 9 ottobre 2021 nel capoluogo siciliano si affronteranno piu' di 200 equipaggi provenienti da ogni parte del mondo. L'evento sarà una grande occasione per tutto il circuito del parasailing, impegnerà circa 500 persone e ne accoglierà oltre 1.500 provenienti da Paesi che hanno già dato l'adesione, come Cina, Brasile, Cile, Nuova Zelanda, Australia, Polonia, Olanda, Germania, Portogallo, Francia, Inghilterra, Filippine, Scozia, Spagna e Russia. World ...

dalla sezione della Lega Navale ma anche della sinergia con il Panathlon Club in occasione del prossimo mondiale di vela paralimpica che si terrà dal 2 al 9 ottobre. Nell'ambito dell'organizzazione dell'evento sarà creato un Village Paralimpico di oltre 1.000 mq con gazebi, tensostrutture, schermi giganti, ove verranno accolti i team e ove verranno organizzati eventi.