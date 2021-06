Una Vita, anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio: Marcia tenta di impedire le nozze di Felipe (Di venerdì 25 giugno 2021) Il matrimonio di Felipe e Genoveva caratterizzerà la prossima settimana di programmazione di Una Vita, come rivelano le anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio. In particolare, durante quel giorno, ad Acacias, accadranno eventi inattesi e drammatici che cambieranno la Vita di molte persone. Marcia, ad esempio, si recherà da Cesar Andrade in prigione e verrà a conoscenza di tutta la verità sull'arrivo di Santiago nel quartiere organizzato dalla Salmeron e sulla losca alleanza tra lei e il Becerra. La brasiliana rinfaccerà tutto all'uomo che le metterà a disposizione un ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 25 giugno 2021) Il matrimonio die Genoveva caratterizzerà la prossima settimana di programmazione di Una, come rivelano ledal 27al 3. In particolare, durante quel giorno, ad Acacias, accadranno eventi inattesi e drammatici che cambieranno ladi molte persone., ad esempio, si recherà da Cesar Andrade in prigione e verrà a conoscenza di tutta la verità sull'arrivo di Santiago nel quartiere organizzato dalla Salmeron e sulla losca alleanza tra lei e il Becerra. La brasiliana rinfaccerà tutto all'uomo che le metterà a disposizione un ...

