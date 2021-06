Speranza | Tutta l' Italia diventa zona bianca Cts dà il via libera all' apertura delle discoteche con il green pass e capienza al 50%

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Italia tutta bianca da lunedì. Anche la Val d'Aosta abbandona il giallo. Ma il ministro Speranza avverte: 'N… - TgLa7 : #Covid: Speranza firma ordinanza, tutta Italia in bianco, anche la Val d'Aosta - matteosalvinimi : Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il Ddl Zan sa… - CircoloDiNoto : RT @AndreaMarano11: @maurobiani @repubblica Quanto pesa una lacrima? La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di… - AndreaMarano11 : @maurobiani @repubblica Quanto pesa una lacrima? La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Tutta

Lo ha detto il ministro della Salute Robertointervenendo a Oggi è un altro giorno su Rai1.l'Italia diventa dunque zona bianca. Attesa per i dati sulla variante Delta. L'importanza ...25 giu 15:37: "l'Italia è in zona bianca" 'L'Italia è orain zona bianca'. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto. L'ultima Regione che era ancora in zona ...Via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) alla riapertura in zona bianca delle discoteche, praticamente l'unica attività rimasta ancora chiusa in un'Italia che ...Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Aspettiamo che si esprima il governo sulla data, che speriamo sia il prima possibile, ma sono soddisfatto perché ci dà la ...