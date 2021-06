Omicidio Floyd | sentenza processo | Chauvin condannato a 22 anni e mezzo

Advertising

New York, 25 giu 22:01 - Derek Chauvin, ex agente della polizia di Minneapolis e autore dell'dell'afroamericano George, è stato condannato a 22 anni e sei mesi di prigione. Lo riferisce la stampa statunitense, ricordando che la sentenza odierna rappresenta un rinvio rispetto ......preterintenzionale edi terzo grado, dopo aver assistito innumerevoli volte al video straziante degli ultimi istanti di. Erano state quelle immagini a convincere i 12 giurati ...L’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere per l’omicidio di George Floyd, ...Stabilita l’entità della pena a carico di Derek Chauvin, l’ex agente di polizia condannato per l’omicidio di George Floyd a Minneapolis. Il giudice ha deciso dopo la sentenza di condanna che lo ha ric ...