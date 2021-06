Muore in Sardegna dopo aver salvato figlia 13enne in mare (Di venerdì 25 giugno 2021) È morto dopo aver salvato in mare la figlia tredicenne e un’altra ragazzina che stavano facendo il bagno ed erano in difficoltà, di fronte alle insidiose coste di Arbus, nel sud della Sardegna. Raggiunta... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 giugno 2021) È mortoinlatredicenne e un’altra ragazzina che stavano facendo il bagno ed erano in difficoltà, di fronte alle insidiose coste di Arbus, nel sud della. Raggiunta...

