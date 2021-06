Live In, Luca Parmitano: partire dall'attenzione all'ambiente (Di venerdì 25 giugno 2021) Luca Parmitano, è il primo ospite di Sky TG24 Live In Firenze. L'astronauta dell'ESA-Agenzia Spaziale Europea è nato a Paternò (Catania), nel 1976. Colonnello dell’Aeronautica militare, è stato il primo italiano a compiere un'attività extraveicolare e il primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Due missioni di lunga durata al suo attivo, Volare dell’ASI nel 2013 e Beyond dell’ESA nel 2019. Parmitano vive tra Houston e Colonia, è appassionato di sport e pratica triathlon. "La prima sfida è l'ambiente" "La prima sfida da vincere è quella della civiltà e del rispetto ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 giugno 2021), è il primo ospite di Sky TG24In Firenze. L'astronauta dell'ESA-Agenzia Spaziale Europea è nato a Paternò (Catania), nel 1976. Colonnello dell’Aeronautica militare, è stato il primo italiano a compiere un'attività extraveicolare e il primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Due missioni di lunga durata al suo attivo, Volare dell’ASI nel 2013 e Beyond dell’ESA nel 2019.vive tra Houston e Colonia, è appassionato di sport e pratica triathlon. "La prima sfida è l'" "La prima sfida da vincere è quella della civiltà e del rispetto ...

Advertising

entirelystrange : RT @Debgreg__: ??LUCA CANTERÀ LIVE E NON SARÀ REGISTRATA LA SUA ESIBIZIONE ?? - isoledipinte : no scusate ma se davvero a Luca fanno registrare l'esibizione dopo che sognava da tempo di salire sul palco dei bat… - SkyTG24 : Live In, Luca Parmitano: partire dall'attenzione all'ambiente - seiaggressive_ : @sonoalealee si, sicuramente, non hanno mai registrato, ad esempio l'anno scorso fedez era in sardegna ed è andato… - ilariaxsottona : URLO TANCREDI E LUCA CANTERANNO AI BATTITI LIVE NELLA STESSA SERA. MA ALLORA” LUNA” LA CANTATE VERO? UN PICCOLO REG… -