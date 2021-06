Il Cts autorizza l' apertura delle discoteche all' aperto ma manca ancora una data

(Di venerdì 25 giugno 2021) Sarà il governo ora a decidere quando far ripartire i locali: probabilmente il 3 o il 10 luglio. Si lavora al nuovo protocollo: si entra solo con il green pass, ingressi contingentati e tracciamento obbligatorio. I gestori: "No alla capienza ridotta"

Ilha anche fissato una serie di paletti: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti), ...... primo fra tutti il lavoro della struttura commissariale del generale Figliuolo e l'esistenza del. In ballo ancora un piano vaccini che, soprattutto ora con lo stop ad AstraZeneca agli under 60, ...Il Cts autorizza la riapertura per le discoteche: Ora al vaglio ora del governo, il parere redatto: toccherà all'esecutivo indicare la data.Quando riaprono le discoteche? E quali saranno le regole per tornare a ballare? Le ultimissime notizie di oggi, 25 giugno ...