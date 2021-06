Da Dua Lipa ad Anya Taylor-Joy: perché l’acconciatura beehive è tornata di moda (Di venerdì 25 giugno 2021) Nei primi anni 2000 l’acconciatura beehive era sinonimo di Amy Winehouse e, con il passare degli anni, questo particolare hairlook torna a dettare tendenza, soprattutto grazie alle celebrità. Tradotto dall’inglese, beehive significa letteralmente alveare. La struttura dei capelli si estende in verticale e aumenta sempre più di volume, riportandoci al fascino retrò degli anni ’60. È allora che nacque questa acconciatura, grazie alla parrucchiera italo-americana Margaret Vinci Heldt. Molto presto tutte le grandi attrici optarono per un’acconciatura beehive, da Audrey Hepburn a Brigitte Bardot, fashion icon dei loro tempi (e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 giugno 2021) Nei primi anni 2000era sinonimo di Amy Winehouse e, con il passare degli anni, questo particolare hairlook torna a dettare tendenza, soprattutto grazie alle celebrità. Tradotto dall’inglese,significa letteralmente alveare. La struttura dei capelli si estende in verticale e aumenta sempre più di volume, riportandoci al fascino retrò degli anni ’60. È allora che nacque questa acconciatura, grazie alla parrucchiera italo-americana Margaret Vinci Heldt. Molto presto tutte le grandi attrici optarono per un’acconciatura, da Audrey Hepburn a Brigitte Bardot, fashion icon dei loro tempi (e ...

Advertising

earonemusic : ??- “Love Again” di Dua Lipa guadagna 4 posizioni in classifica #airplay: posizione 17. . . #EarOne #earonemusic… - jeandlou : DUA LIPA SEI UNA CAZZO DI DEA - elliglitter : Dua Lipa in Versace Madre di dio - lucrezialovesAG : quanto cazzo è bona dua lipa - futureneuralgia : Che poi pensandoci bene non ho nulla da invidiare ad Anwar, quindi Dua Lipa potrebbe benissimo mettersi con me -