Cts, via libera all'apertura delle discoteche all'aperto e al 50% della capienza: "Sulla data decide il governo"

Il comitato tecnico scientifico ha fissato alcuni paletti, tra questi l'obbligo per i locali di conservare i dati e i recapiti dei clienti per 14 giorni

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Cts all'apertura delle discoteche. Ingressi contingentati e tracciamento, sulla data decide il governo #ANSA - matteosalvinimi : #Salvini: bene il parere scientifico del CTS sul via alle mascherine all'aperto, la Lega insiste: per noi via già d… - petergomezblog : Stop alla mascherina all’aperto, il Cts dà via libera. Speranza: “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo, ma mantenere p… - Alien1it : Un governo di DEMENTI e un Paese di DEMENTI che si fa governare da un CTS barattando Costituzione e libertà con un… - Bianca34874951 : RT @fulviogiuliani: #60seconds del venerdì! Via libera del #CTS alla riapertura delle #discoteche. Un grande segnale di riconquistata liber… -