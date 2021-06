Como | scontro tra due motoscafi nel lago | una vittima di 22 anni

(Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - Un ragazzo di 22è morto questo pomeriggio suldiper le ferite riportate dopo unotra il motoscafo su cui si trovava e un altro motoscafo. L'incidente sarebbe avvenuto a poche centinaia di metri da Tremezzina, nei pressi di Lenno, suldi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di, i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri di Menaggio, che stanno ricostruendo quanto accaduto. Altri due giovani, sull'imbarcazione della, sarebbero rimasti feriti ma in modo non grave.

Cosa è successo: la ricostruzione Secondo una prima ricostruzione dell' incidente nautico avvenuto questo pomeriggio sul Lago di, il ragazzo morto, insieme con due amici di 23 anni, tutti ...Lago ditra barche (Villa Balbianello), ci scappa un altro morto . E' un ragazzo italiano di 22 anni la vittima dell'incidente nautico sul lago di. Gli altri due feriti non sarebbero in ...Milano, 25 giu. (Adnkronos) - Un ragazzo di 22 anni è morto questo pomeriggio sul lago di Como per le ferite riportate dopo uno scontro tra il ...Lago di Como, scontro tra barche nei pressi di Punta Balbianello: un ragazzo è morto, due feriti, investiti dal motoscafo per lo sci d'acqua ...