Calciomercato Juventus, Arthur scaricato | Scambio top col PSG (Di venerdì 25 giugno 2021) Il futuro del centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur Melo, potrebbe essere lontano da Torino. Allegri l’ha scaricato, ecco l’idea suggestiva Saranno giorni intensi in casa Juventus con la possibilità di… L'articolo Calciomercato Juventus, Arthur scaricato Scambio top col PSG è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 giugno 2021) Il futuro del centrocampista brasiliano dellaMelo, potrebbe essere lontano da Torino. Allegri l’ha, ecco l’idea suggestiva Saranno giorni intensi in casacon la possibilità di… L'articolotop col PSG è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - Gazzetta_it : Juve, Locatelli e il 'peso' della contropartita: in tre per il Sassuolo #calciomercato - SkySport : Roma, idea Demiral: la Juventus chiede 40 milioni #SkyCalciomercato #Roma #Demiral #Juventus - zanpaqu07 : RT @GiovaAlbanese: Ad oggi: #Rugani e #Perin verso la permanenza, #Pellegrini sarà valutato da #Allegri nel corso del pre campionato. Ciò n… - TUTTOJUVE_COM : Demiral non vorrebbe vivere un'altra stagione da quarto difensore della Juventus -