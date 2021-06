Acer Travelmate Spin P6 | notebook 2-in-1 dedicato ai professionisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 giugno 2021) La settimana scorsa, in occasione del suo evento Next@, ha annunciato i nuovi prodotti della serie, destinati al mercato delle aziende e dei. Noi di Tom’s abbiamo analizzato per voi ilP6 (P614RN-52),dal design 2-in-1 caratterizzato da un’ottima qualità di produzione, e che vede la sua struttura in alluminio certificata Military Standard MIL-STD 810H. All’interno dello chassis, composto da una lega di magnesio-alluminio, troviamo un processore Intel Core i7-1165G7, una memoria RAM da 8GB saldata (disponibile ...