Strage in funivia | dal cavo spezzato ai freni | gli interrogativi sulle cause

AGI - Aggiornato alle ore 08.40 Un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni è stata aperta dalla Procura di Verbania per capire cosa sia successo sulla funivia del Mottatore. L'impianto, revisionato nel 2016, era stato riaperto ieri, ma a 100 metri dalla vetta un cavo si è spezzato. Nella caduta sono morte 14 persone. Nove corpi sono stati ritrovati all'interno del relitto della cabina mentre altri cadaveri sono stati trovati all'esterno. Resta in condizioni gravi il bimbo di 5 anni, unico superstite di una famiglia israeliana. E' al momento ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino. E' intubato e sedato. Ieri e' stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. Non ce l'ha fatta, invece, l'altro bambino, che era stato trasportato d'urgenza nello stesso ospedale.

