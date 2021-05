Spaccio di droga nella stazione di Milano Rogoredo, arrestate 12 persone (Di lunedì 24 maggio 2021) AGI - Dodici persone sono state arrestate dalla Polizia di Milano per Spaccio di sostanze stupefacenti nell'area vicino alla stazione di Rogoredo. Le indagini del Compartimento Polizia ferroviaria, coordinate dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal pm Leonardo Lesti, riguardano 11 cittadini marocchini di età compresa tra i 19 e i 44 anni e di una cittadina italiana di 33 anni, gravemente indiziati di gestire lo Spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11 nella sala Scrofani della questura. Leggi su agi (Di lunedì 24 maggio 2021) AGI - Dodici persone sono state arrestate dalla Polizia di Milano perdi sostanze stupefacenti nell'area vicino alladi Rogoredo. Le indagini del Compartimento Polizia ferroviaria, coordinate dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal pm Leonardo Lesti, riguardano 11 cittadini marocchini di età compresa tra i 19 e i 44 anni e di una cittadina italiana di 33 anni, gravemente indiziati di gestire lodi sostanze stupefacenti. I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11sala Scrofani della questura.

