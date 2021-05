Problemi di disfunzione erettile; in aiuto arriva Eretron Aktiv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 maggio 2021) La, più conosciuta come impotenza sessuale, è una problematica abbastanza diffusa fra gli uomini che hanno superato i 40 anni di età. I dati dicono che, nella fascia fra i 40 e i 70 anni, circa la metà degli uomini dichiarano un certo grado di deficit; mentre ben il 10%a soffrire disevera. In Italia, le stime indica un totale di 3 milioni di individui con problematiche erettili; questo significa il 10 – 15 per cento della intera popolazione maschile. Le causa all’origine del disturbo possono essere sia di natura fisica che psicologiche; spesso un mix fra le due componenti. In ogni caso, laha un impatto molto forte sulla qualità della vita della persona. Influenza negativamente la prestazione ...