Migrante aggredito in strada | troppa sofferenza | si consuma il dramma

(Di lunedì 24 maggio 2021) La furia violenta di tre ragazzi italiani ha spinto la giovane vittima, undella Guinea, al suicidio. Il 23enne era statoa Ventimiglia quindici giorni fa con calci e pugni. Aggressione a Ventimiglia (Youtube)Come Willy, anche il ragazzo originario della Guinea è stato vittima della violenza razzista. Il giovane, non ha retto il trauma dell’aggressione avvenuta due settimane fa a Ventimiglia e si è tolto la vita questa notte. Il 23enne, si trovava in un Centro di accoglienza a Brunelleschi, a Torino. Dopo essere statoa sprangate, ina Ventimiglia, il ragazzo si è suicidato impiccandosi con delle lenzuola prese nella sua camera di letto. L’aggressione a Ventimiglia e poi il suicidio Era il 9 maggio scorso quando il ragazzo aveva avuto una ...

Leggi anche Ventimiglia,a sprangate: aveva cercato di rubare un cellulare Ventimiglia, il video dele picchiato dopo un tentato furto "Era provato, stanco, ...Una volta identificato le autorità hanno scoperto che lo scorso 9 maggio il, mentre si trovava a Ventimiglia, in provincia di Imperia, aveva subito un'aggressione ad opera di tre persone che ...Si è tolto la vita impiccandosi con le lenzuola della sua stanza. Lo avevano aggredito il 9 maggio a Ventimiglia, forse dopo aver cercato di prendere qualcosa in un supermercato e preso a bastonate ...Un pestaggio brutale, con bastoni e spranghe. Musa Balde, 23 anni, originario della Guinea, non ha mai superato il trauma dell’aggressione subita lo scorso 9 maggio a Ventimiglia, per mano di tre uomi ...