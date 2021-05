Incentivi Covid di 1000 euro per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie. Lo chiede la Fials di Bologna. (Di lunedì 24 maggio 2021) La Fials di Bologna dalla parte dei lavoratori del SSN. Incentivi Covid di 1000 euro per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie. La Fials di Bologna chiede di replicare l’accordo sindacale relativo agli Incentivi BONUS Covid, le motivazioni della richiesta sono basate esattamente sull’accordo dell’anno scorso. E’ quanto precisa Alfredo Sepe, segretario provinciale del sindacato delle autonomie locali e della sanità, visto che gli operatori hanno affrontato la cosiddetta seconda ondata, ad oggi senza ricevere il giusto riconoscimento economico. “Chiediamo Incentivi di un importo netto di almeno € 1000 per tutti gli ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Ladidalla parte dei lavoratori del SSN.diper, OSS e. Ladidi replicare l’accordo sindacale relativo agliBONUS, le motivazioni della richiesta sono basate esattamente sull’accordo dell’anno scorso. E’ quanto precisa Alfredo Sepe, segretario provinciale del sindacato delle autonomie locali e della sanità, visto che gli operatori hanno affrontato la cosiddetta seconda ondata, ad oggi senza ricevere il giusto riconoscimento economico. “Chiediamodi un importo netto di almeno €per tutti gli ...

