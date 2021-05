Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (3) (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) – La fiducia delle librerie nell’andamento della propria attività economica è pressoché doppia rispetto alle imprese del terziario. L’indicatore a fine 2020 era ’49’ contro il ’24’ del terziario. Per quanto si segnali un peggioramento per il primo trimestre dell’anno, la previsione delle librerie per giugno 2021 è pari a ’54’ contro il ’28’ del terziario. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) – La fiducia dellenell’andamento della propria attività economica è pressoché doppia rispetto alle imprese del terziario. L’indicatore a fineera ’49’ contro il ’24’ del terziario. Per quanto si segnali un peggioramento per il primo trimestre dell’anno, la previsione delleper giugno 2021 è pari a ’54’ contro il ’28’ del terziario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

