Dai Måneskin a Rushdie, la libertà d’espressione è estremista oppure non è (Di lunedì 24 maggio 2021) Ogni mattina un relitto del Novecento si sveglia, apre i giornali e, prima ancora che il caffè sia pronto, già ha ringraziato sette o otto volte d’esser stato vivo in un altro secolo. Un secolo in cui le rockstar si strafacevano, mica smentivano maiuscolando che come vi viene in mente di pensarci a pippare coca, noi siamo CONTRARI alla droga. Un secolo in cui la testa degli scrittori che scrivevano cose sgradevoli la chiedevano le teocrazie, e la società civile compattamente si ribellava: Christopher Hitchens raccoglieva settecento firme di scrittori che dicevano all’ayatollah di considerarli corresponsabili dei “Versi satanici”, e oggi in almeno trecento gli obietterebbero che però Salman Rushdie ha offeso i musulmani e mica si può difenderlo a cuor leggero – no? Ci pensavo nei giorni scorsi, e ho scoperto che non era solo un’idea mia: la pensa così sul presente anche ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 maggio 2021) Ogni mattina un relitto del Novecento si sveglia, apre i giornali e, prima ancora che il caffè sia pronto, già ha ringraziato sette o otto volte d’esser stato vivo in un altro secolo. Un secolo in cui le rockstar si strafacevano, mica smentivano maiuscolando che come vi viene in mente di pensarci a pippare coca, noi siamo CONTRARI alla droga. Un secolo in cui la testa degli scrittori che scrivevano cose sgradevoli la chiedevano le teocrazie, e la società civile compattamente si ribellava: Christopher Hitchens raccoglieva settecento firme di scrittori che dicevano all’ayatollah di considerarli corresponsabili dei “Versi satanici”, e oggi in almeno trecento gli obietterebbero che però Salmanha offeso i musulmani e mica si può difenderlo a cuor leggero – no? Ci pensavo nei giorni scorsi, e ho scoperto che non era solo un’idea mia: la pensa così sul presente anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Dai Måneskin Il grido dei Maneskin: il rock and roll non morirà mai Non tutti si bevono la paccottiglia che ininterrottamente viene spacciata per musica "meravigliosa e moderna" dalle app, dai padroni del web che manipolano gusti e preferenze. Come cantano i Maneskin ...

Måneskin, l'Eurovision 2021 e l'ira contro gli stereotipi di genere I Måneskin durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo album al Mulino Recording Studio ... i ragazzi della nostra età si stanno liberando dai preconcetti". I ragazzi della loro età sono la ...

