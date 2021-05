Concorso ordinario semplificato, i 24 CFU e le Avvertenze generali ci saranno ancora? (Di lunedì 24 maggio 2021) Concorso ordinario: nuove procedure indicate nel Decreto Sostegni bis, con una semplificazione delle prove che dovrà portare in cattedra già da settembre 3.005 candidati delle discipline scientifiche STEM e poi l'anno successivo i docenti di tutte le altre classi di Concorso. A che punto siamo: il Decreto è solo stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio, pertanto dovrà ancora essere sottoposto all'iter parlamentare, nella cui sede potranno essere apportati piccoli o grandi modifiche oppure essere pubblicato nella formulazione attuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 maggio 2021): nuove procedure indicate nel Decreto Sostegni bis, con una semplificazione delle prove che dovrà portare in cattedra già da settembre 3.005 candidati delle discipline scientifiche STEM e poi l'anno successivo i docenti di tutte le altre classi di. A che punto siamo: il Decreto è solo stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio, pertanto dovràessere sottoposto all'iter parlamentare, nella cui sede potranno essere apportati piccoli o grandi modifiche oppure essere pubblicato nella formulazione attuale. L'articolo .

