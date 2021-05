Billboard Music Awards 2021: le esibizioni e la lista dei vincitori (10 premi per un solo cantante) (Di lunedì 24 maggio 2021) Come ogni anno sono tornati i Billboard Music Awards e questa volta a presentarli c’era quel belloccio di Nick Jonas (cantante, attore, giudice di talent e ora anche conduttore). Ma dopo aver visto i top e i flop del red carpet, vediamo come sono andate le premiazioni della serata. Dopo l’assurdo affronto dei Grammy, The Weeknd si è rifatto con i Billboard Music Awards, perché è stato il vero re dell’evento con ben 10 statuette vinte. Bene anche i BTS con 4 e Taylor Swift con 2 (che va a Billboard Award vinti in carriera premi totali) .@TheWeeknd smiles with his 10 Awards won tonight. #BBMAs https://t.co/mOpBROGCaA — Pop Crave (@PopCrave) May 24, 2021 Le performance di ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 maggio 2021) Come ogni anno sono tornati ie questa volta a presentarli c’era quel belloccio di Nick Jonas (, attore, giudice di talent e ora anche conduttore). Ma dopo aver visto i top e i flop del red carpet, vediamo come sono andate leazioni della serata. Dopo l’assurdo affronto dei Grammy, The Weeknd si è rifatto con i, perché è stato il vero re dell’evento con ben 10 statuette vinte. Bene anche i BTS con 4 e Taylor Swift con 2 (che va aAward vinti in carrieratotali) .@TheWeeknd smiles with his 10won tonight. #BBMAs https://t.co/mOpBROGCaA — Pop Crave (@PopCrave) May 24,Le performance di ...

Advertising

StraNotizie : Billboard Music Awards 2021: le esibizioni e la lista dei vincitori (10 premi per un solo cantante)… - TulipsAndMe5 : E ne parleremo a lungo. Eeeee se ne parleremo di quanto è successo stanotte. Di cosa i nostri occhi hanno visto e c… - Deni_scarlet : RT @SingvlarTAE: Namjoon, era la performance per i Billboard Music Awards, non per uno spettacolo alla Magic Mike????? - SingvlarTAE : Namjoon, era la performance per i Billboard Music Awards, non per uno spettacolo alla Magic Mike????? - amar_ebe : ma davvero complimenti a chi streamma per la scelta delle canzoni, dovrebbe vincere un billboard tipo 'best taste in music' award -