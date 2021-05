Bielorussia, dirottato volo di linea per arrestare un oppositore di Lukashenko (Di lunedì 24 maggio 2021) Prosegue la strategia di tolleranza zero da parte del premier della Bielorussia, Alexander Lukashenko: un volo di linea Ryanair è stato dirottato in territorio Ue per arrestare il giornalista oppositore Roman Protasevich. Credit: Lintao Zhang/Pool/Getty ImagesLa Bielorussia ha dirottato un volo di linea della compagnia irlandese Ryanair per portare in arresto Roman Protasevich, giornalista 26enne oppositore del premier Alexander Lukashenko. Il giovane è stato catalogato come terrorista per la sua attività su Nexta, canale di informazione che dirige, e su Telegram. L’aereo, con 179 passeggeri a bordo, era partito da Atene per Vilnius ed è stato ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 maggio 2021) Prosegue la strategia di tolleranza zero da parte del premier della, Alexander: undiRyanair è statoin territorio Ue peril giornalistaRoman Protasevich. Credit: Lintao Zhang/Pool/Getty ImagesLahaundidella compagnia irlandese Ryanair per portare in arresto Roman Protasevich, giornalista 26ennedel premier Alexander. Il giovane è stato catalogato come terrorista per la sua attività su Nexta, canale di informazione che dirige, e su Telegram. L’aereo, con 179 passeggeri a bordo, era partito da Atene per Vilnius ed è stato ...

