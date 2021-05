“Zitti e buoni” i Maneskin trionfano al’Eurovision Song Contest (Di domenica 23 maggio 2021) Gran finale dall’Ahoy Arena di Rotterdam dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest. I Maneskin vincono la competizione europea con la loro “Zitti e buoni” la canzone con la quale avevano già vinto al Festival di Sanremo. Hanno ricevuto 524 voti. Al secondo posto Francia e poi Svizzera. La band romana era tra i favoriti ed aveva già portato a casa il premio per il miglior testo. Il loro brano è anche il più scaricato della manifestazione. “Rock’n’roll never die”. Il rock and roll non morirà mai. Così Damiano, il frontman dei Maneskin, ha commentato a caldo la vittoria. Nell’esibizione finale, con il trofeo in mano, la band ha cantato nuovamente il brano, stavolta senza censurare le parolacce che erano state tolte come richiesto dal regolamento. Il loro brano ha sbancato Rotterdam, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) Gran finale dall’Ahoy Arena di Rotterdam dell’edizione 2021 dell’Eurovision. Ivincono la competizione europea con la loro “” la canzone con la quale avevano già vinto al Festival di Sanremo. Hanno ricevuto 524 voti. Al secondo posto Francia e poi Svizzera. La band romana era tra i favoriti ed aveva già portato a casa il premio per il miglior testo. Il loro brano è anche il più scaricato della manifestazione. “Rock’n’roll never die”. Il rock and roll non morirà mai. Così Damiano, il frontman dei, ha commentato a caldo la vittoria. Nell’esibizione finale, con il trofeo in mano, la band ha cantato nuovamente il brano, stavolta senza censurare le parolacce che erano state tolte come richiesto dal regolamento. Il loro brano ha sbancato Rotterdam, ...

Advertising

chetempochefa : Rivediamo il momento in cui i #Maneskin con Zitti e Buoni, dopo più di 30 anni, fanno vincere all'Italia l'… - RaiPlay : Now playing 'Zitti e buoni” Volume???_??? 110% Guarda l’esibizione integrale qui: - MarioManca : ROCK'N'ROLL WILL NEVER DIE ?? grazie ragazzi, orgoglio italiano ????. E gli altri ZITTI E BUONI. #Eurovision - clickclars : RT @thatssoIaura: IL SESSO È BELLO MA I MANESKIN CHE CANTANO ZITTI E BUONI SENZA CENSURA DOPO AVER VINTO L’EUROVISION DI PIÙ - hznll28 : RT @yleniaindenial: Adesso possiamo dirlo: il premio come miglior brano, la canzone più ascoltata e l'esibizione più vista, 318 punti, I MÅ… -