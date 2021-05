Vaccini Napoli over 30, la notte bianca alla Mostra d'Oltremare: «Siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo» (Di domenica 23 maggio 2021) Si è detto che ?l'Italia rinasce con un fiore? e stanotte, all'hub della Mostra d'Oltremare, il simbolo della ripartenza è sulla giacca di un giovane sposo.... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 maggio 2021) Si è detto che ?l'Italia rinasce con un fiore? e sta, all'hub dellad', il simbolo della ripartenza è sulla giacca di un giovane sposo....

Advertising

AgenziaVISTA : Pienone per la 'notte dei vaccini' a Napoli, l'Open day dedicato agli over 30. Le immagini - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Vaccini Campania, oggi due milioni di somministrazioni di prime dosi - corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini, a Napoli è cominciata la lunga notte dei trentenni Foto - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Notte bianca di vaccini over 30, ancora disponibili 800 dosi ???? - infoiteconomia : Open Day vaccini over18 per ASL Napoli 3 Sud -