Ultime Notizie Roma del 23-05-2021 ore 18:10 (Di domenica 23 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno e non c'è un secondo uno studio britannico io ce li fai sere astrazeneca sono altamente efficaci dopo 2 dosi contro la variante indiana Livatino faiser dice la BBC è risultato efficace al 88% non fermare la malattia derivante dal circo indiano due settimane dopo la Seconda dose astrazeneca efficace al 60% entrambi i vaccini efficaci solo al 33% tre settimane dopo una sola dose la cronaca un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella notte nel quartiere San Lorenzo zona di movida nella capitale è caduto in via dello Scalo l'allarme è scattato dopo le 23 su cose in gravi condizioni è stato trasportato in ospedale la polizia Ha arrestato un coetaneo con precedenti penali il giovane sarebbe stato accoltellato durante una lite per una ragazza gli Assiri per la prima volta negli ultimi 20

