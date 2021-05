Pierfrancesco Favino: ha figli? chi sono? (Di domenica 23 maggio 2021) Pierfrancesco Favino è un attore italiano di grande successo molto amato ed apprezzato dal pubblico. Lui oggi, domenica 23 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio della domenica di Rai Uno a Domenica In condotto da Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Pierfrancesco Favino: ha figli? Pierfrancesco Favino ha una compagna da oltre venti anni che è Anna Ferzetta e la coppia ha due splendide figlie. Le due ragazze si chiamano Greta e Lea.Greta Favino è la figlia primogenita della coppia ed è nata nel 2005, ha sedici anni ed è molto legata ad entrambi i genitori. Lei è oramai un’adolescente che frequenta il liceo a Roma, città in cui vive con i suoi genitori. La secondogenita ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021)è un attore italiano di grande successo molto amato ed apprezzato dal pubblico. Lui oggi, domenica 23 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio della domenica di Rai Uno a Domenica In condotto da Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: haha una compagna da oltre venti anni che è Anna Ferzetta e la coppia ha due splendidee. Le due ragazze si chiamano Greta e Lea.Gretaè laa primogenita della coppia ed è nata nel 2005, ha sedici anni ed è molto legata ad entrambi i genitori. Lei è oramai un’adolescente che frequenta il liceo a Roma, città in cui vive con i suoi genitori. La secondogenita ...

Advertising

_AlexiaGalaxia : Pierfrancesco Favino avvelenato #DomenicaIn - BlueBandit_16 : RT @ayellowlamp: PIERFRANCESCO FAVINO SEI BELLO COME IL SOLEEEEEEEE - MauryKostanzo : Pierfrancesco Favino ed è subito quel monologo stupendo di Sanremo 2018. #domenicain - SimonaCroisette : RT @ayellowlamp: PIERFRANCESCO FAVINO SEI BELLO COME IL SOLEEEEEEEE - ayellowlamp : PIERFRANCESCO FAVINO SEI BELLO COME IL SOLEEEEEEEE -