Mara Venier interrompe Domenica In: programma sospeso! (Di domenica 23 maggio 2021) Nella puntata odierna di Domenica In drammatica interruzione per la conduttrice Mara Venier: scopriamo di che si tratta. C’era Pierfrancesco Favino, Mara Venier lo stava intervistando e parlavano di teatro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 23 maggio 2021) Nella puntata odierna diIn drammatica interruzione per la conduttrice: scopriamo di che si tratta. C’era Pierfrancesco Favino,lo stava intervistando e parlavano di teatro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

dievve : Eurovision 2021, Mara Venier si collega con i Maneskin sbarcati a Fiumicino - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TELEVISIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli il più grande PERSONAGGIO TV FEMMINILE di t… - infoitcultura : Domenica In interrotta per incidente funivia. Mara Venier: “Non è facile” - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier blocca tutto: imprevisto drammatico - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier interrompe la diretta: edizione straordinaria del TG per la tragedia sul Lago Maggiore -