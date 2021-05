Maneskin: “Prossimo passo? Suonare sulla luna!” (Di domenica 23 maggio 2021) “Il Prossimo passo? Suonare sulla Luna”. Parola dei Maneskin che, dopo aver trionfato ieri sera all’Eurovision Song Contest 2021 con la loro “Zitti e buoni” e aver riportato in Italia un premio che mancava da 30 anni, questa mattina sono stati ospiti a sorpresa durante L’Indignato Speciale su RTL 102.5 per raccontare l’esperienza e le emozioni a caldo subito dopo la vittoria. “Ovviamente – spiegano i ragazzi di Roma, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, ed Ethan Torchio – l’obiettivo è Suonare in giro per tutta Europa e per tutto il mondo. Stiamo programmando un tour grandissimo dove canteremo tutte le nostre canzoni, sia in italiano che in inglese”. Dopo la vittoria, hanno ammesso di essere “molto stanchi, ma contenti. Tutte le nostre storie cominciano così: eravamo ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) “IlLuna”. Parola deiche, dopo aver trionfato ieri sera all’Eurovision Song Contest 2021 con la loro “Zitti e buoni” e aver riportato in Italia un premio che mancava da 30 anni, questa mattina sono stati ospiti a sorpresa durante L’Indignato Speciale su RTL 102.5 per raccontare l’esperienza e le emozioni a caldo subito dopo la vittoria. “Ovviamente – spiegano i ragazzi di Roma, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, ed Ethan Torchio – l’obiettivo èin giro per tutta Europa e per tutto il mondo. Stiamo programmando un tour grandissimo dove canteremo tutte le nostre canzoni, sia in italiano che in inglese”. Dopo la vittoria, hanno ammesso di essere “molto stanchi, ma contenti. Tutte le nostre storie cominciano così: eravamo ...

