Inter, il gesto eloquente di Hakimi che chiarisce il suo futuro (Di domenica 23 maggio 2021) In questi minuti si sta tenendo la festa dell’Inter a San Siro. I nerazzurri hanno chiuso il campionato con la vittoria travolgente sull’Udinese per 5-1 con le reti di Young, Eriksens, Lautaro Martinez su rigore, Perisic e Lukaku. Tra i protagonisti della squadra di Conte c’è, sicuramente, Acraf Hakimi. Il laterale è arrivato all‘Inter un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 maggio 2021) In questi minuti si sta tenendo la festa dell’a San Siro. I nerazzurri hanno chiuso il campionato con la vittoria travolgente sull’Udinese per 5-1 con le reti di Young, Eriksens, Lautaro Martinez su rigore, Perisic e Lukaku. Tra i protagonisti della squadra di Conte c’è, sicuramente, Acraf. Il laterale è arrivato all‘un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

boaateo : RT @luca_leoni1: Chissà cosa avrà voluto dire... Gesto inequivocabile di #Hakimi #Inter - icarus2004 : RT @luca_leoni1: Chissà cosa avrà voluto dire... Gesto inequivocabile di #Hakimi #Inter - scimmiaintesta : RT @sbruffino: Stupendo gesto della società Inter che ha predisposto dei cartonati in giro per la città in ricordo della strage di tifosi d… - FABRIXTAX : #hakimi che fa il gesto di restare all’@Inter #lukaku che è orgoglioso di giocare qui....è sicuramente crisi inter!… - sbruffino : Stupendo gesto della società Inter che ha predisposto dei cartonati in giro per la città in ricordo della strage di… -