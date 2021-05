Il quinto posto più osannato della storia del calcio (Di domenica 23 maggio 2021) Che cosa possiamo dire che non abbiamo già detto? Ben poco. Diciamo che è stata una stagione particolare, contraddistinta da una narrazione da Film Luce, da Leni Riefenstahl. Pensavamo di aver visto tutto col fenomeno del sarrismo – che almeno lo appoggiava su una squadra capace di sfiorare lo scudetto e di entrare in Champions per tre anni consecutivi. E invece – in questa serata ci diamo persino ai proverbi, tanto non abbiamo più niente da perdere – al peggio non c’è mai fine. Abbiamo vissuto settimane, mesi, in cui ci è stato raccontato che avevamo Guardiola in panchina e non lo avevamo capito. Che eravamo stati brutti sporchi e cattivi – grande film! – a osare criticarlo. Vogliamo fare una cosa che a Napoli è rivoluzionaria, ricordare i fatti. Gattuso – che, ripetiamo, ci hanno descritto come se al confronto Guardiola fosse un pivello – ha chiuso due campionati al settimo e al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Che cosa possiamo dire che non abbiamo già detto? Ben poco. Diciamo che è stata una stagione particolare, contraddistinta da una narrazione da Film Luce, da Leni Riefenstahl. Pensavamo di aver visto tutto col fenomeno del sarrismo – che almeno lo appoggiava su una squadra capace di sfiorare lo scudetto e di entrare in Champions per tre anni consecutivi. E invece – in questa serata ci diamo persino ai proverbi, tanto non abbiamo più niente da perdere – al peggio non c’è mai fine. Abbiamo vissuto settimane, mesi, in cui ci è stato raccontato che avevamo Guardiola in panchina e non lo avevamo capito. Che eravamo stati brutti sporchi e cattivi – grande film! – a osare criticarlo. Vogliamo fare una cosa che a Napoli è rivoluzionaria, ricordare i fatti. Gattuso – che, ripetiamo, ci hanno descritto come se al confronto Guardiola fosse un pivello – ha chiuso due campionati al settimo e al ...

